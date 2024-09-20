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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

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Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 18:06  •  32249 просмотра

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УНН предлагает подборку из пяти захватывающих детективных сериалов разных жанров и стран. Среди них «Темные ветры», «Грейс», «Детектив из Челси», «Гранчестер» и «Шервуд».

Сложные расследования и напряженные сюжеты, тайны, интриги и разочарования и конечно непревзойденная актерская игра, все это и не только ждет ценителей кино. УНН предлагает подборку детективных сериалов, которые можно посмотреть в выходные.

Темные ветры

(Dark Winds) 2022 - эта история о Лифорне и Чи, двух полицейских из племени навахо на юго-западе США в 1970-х годах, которые вынуждены бросить вызов собственным верованиям, ища доказательства по делу о двойном убийстве.

Жанр: Криминал, Драма, Мистика

Страна: США

Режиссер: Крис Эйр, Сэнфорд Букставер, Майкл Нанкин, Билли Лютер

Актеры: Зак Маккларен, Кайова Гордон, Джессика Маттен, Диана Элисон, Элва Гуэрра и другие.

[Грейс

(Grace) 2021 - эта история о детективе из города Брайтон Рой Грейс, трудолюбивого полицейского, который отдал свою жизнь работе. Грейс проводит расследование давно забытых незавершенных дел которые не имеют шансов на успех. Главный герой зациклен на исчезновении своей жены Сэнди. Неординарные методы работы мужчины ставят под угрозу его карьеру, но Грейс продолжает следовать выбранному курсу.

Жанр: Сериал, Драма, Криминал

Страна: Великобритания

Режиссер: Джон Александр, Джулия Форд

Актеры: Джон Симм, Ричи Кэмпбелл, Уильям Эндрюс, Рэки Айола, Эндриан Роулинс, Лора Эльфинстон, Брэд Моррисон, Амака Окафор, Алиша Бейли, Мэтт Стокоу, Том Уэстон-Джонс, Сайлас Карсон, Александр Кобб, Мэтт Уэйкфорд.

Детектив из Челси

(The Chelsea Detective) 2022 - эта история об эксцентричном инспекторе полиции Максе Арнольде и его проницательной помощнице Прии Шамси, которые несут службу в Челси, историческом районе Лондона, где жизнь зажиточных слоев населения контрастирует с засильем тяжких преступлений.

Жанр: Криминал, Детектив

Страна: США

Режиссер: Дарсия Мартин, Ричард Сайни

Актеры: Эдриан Скарборо, Сонита Банкоул, Люси Фелпс, Софи Ли Стоун и другие.

Грэнчестер

(Grantchester) 2014 - события разворачиваются в 1953 году. Сидни Чемберс - викарий из Гранчестера, крошечной, живописной деревни, расположенной неподалеку от Кембриджа. Оказавшись в опасном мире предательства и лжи, Сидни начинает расследовать серию таинственных убийств, происходящих на территории деревни. В детективном приключении викарию помогают опытный инспектор Джорди Китинг, священник Леонард Финч и строгая экономка, миссис Магуайр.

Жанр: Сериал, Драма, Детектив, Криминал

Страна: Великобритания

Режиссер: Роб Эванс, Тим Файвелл, Эдвард Беннетт

Актеры: Джеймс Нортон, Робсон Грин, Тесса Пик-Джонс, Эл Уивер, Кейси Эйнсворт, Том Бриттни, Ник Бримбл, Скай Люсия Дегруттола, Брэдли Холл.

[Шервуд

(Sherwood) 2022 - В шахтерском поселке с разницей в две недели происходят два страшных убийства, которые шокируют. Пока преступники скрываются в шервудском лесу, отношения между жителями достигают напряжения. Соседи подозревают соседей, антипатии обостряются, достается и полиции, которая оккупировала поселение. Сериал создан на реальных событиях.

Жанр: Криминал, Детектив

Страна: Великобритания

Режиссер: Льюис Арнольд, Бен А. Уильямс

Актеры: Дэвид Моррисси, Лесли Мэнвилл, Роберт Гленистер, Клэр Рашбрук, Кевин Дойл, Лоррейн Эшборн, Перри Фицпатрик, Филип Джексон, Клэр Холман, Теренс Мейнард и другие.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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