Петрашко розповів про пріоритети на посаді міністра економіки

КИЇВ. 17 березня. УНН. Новопризначений міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко на позачерговому пленарному засіданні ВРУ склав присягу і назвав дві пріоритетні задачі в економіці в умовах епідемії коронавірусу. Про це він розповів під час свого виступу на позачерговому засіданні Ради, передає кореспондент УНН.