Петрашко розповів про пріоритети на посаді міністра економіки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Новопризначений міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко на позачерговому пленарному засіданні ВРУ склав присягу і назвав дві пріоритетні задачі в економіці в умовах епідемії коронавірусу. Про це він розповів під час свого виступу на позачерговому засіданні Ради, передає кореспондент УНН.
"Що я бачу, як пріоритетні задачі в економіці зараз, це два напрямки: підтримати і збалансувати українського виробника, коли ринки будуть закриватися. Важливо зараз допомогти тим бізнесам, які мають виробництво - зберегти виробництво, робочі місця, зарпалати", - сказав Петрашко.
За його словами, також варто створювати фундаментальні умови, щоб український бізнес в Україні відчував себе добре.
"Системні речі, які треба робити – продовження політики дерегуляції, зменшення тиску на бізнес різноманітних структур і органів. Ідеальна ситуація, щоб бізнес мінімально спілкувався з державою, а займався тим, для чого він створювався – забезпечення робочих місць, створення виробництва", - додав новопризначений міністр.
Нагадаємо, Верховна Рада України призначила Ігора Петрашка на посаду міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства за поданням про призначення від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.