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Рада призначила Петрашка новим міністром економіки

Рада призначила Петрашка новим міністром економіки

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Верховна Рада України призначила Ігора Петрашка на посаду міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства за поданням про призначення від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Відповідне рішення підтримали 243 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

"Вношу подання про призначення Ігора Петрашка міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України", - сказав Шмигаль.

За його словами, кандидат має широкі міжнародні з’язки і є одним з кращих економістів України.

"Системні речі, які треба робити – продовження політики дерегуляції, зменшення тиску на бізнес різноманітних структур і органів. Ідеальна ситуація - щоб бізнес мінімально спілкувався з державою, а займався тим, для чого він створювався – забезпечення робочих місць, створення виробництва", - сказав Петрашко.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради проект Постанови про призначення на посаду Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашка.

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