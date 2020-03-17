У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про призначення міністра економіки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради проект Постанови про призначення на посаду Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашка, повідомляє УНН.
Проект постанови про призначення Петрашка І.Р. на посаду Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України зареєстрований у ВР 16 березня під номером 3226.
Як повідомляв УНН, 17 березня ВР планує зібратися на позачергове засідання на якому планує розглянути, в першу чергу, захисні заходи для недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції. Однак, народні депутати також повідомляли про плани розгляду кадрових питань, серед іншого і призначення Генпрокурора. Президент Зеленський вже офіційно вніс до Ради постанову на цю посаду — Ірину Венедіктову.
Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила в цілому проект постанови про звільнення Олексія Гончарука з посади Прем’єр-міністра України, відтак підтримала відставку всього уряду. З цим урядом пішов й колишній очільник міністерства мінекономрозвитку Тимофій Милованов.
Пізніше стало відомо, що Милованов відмовився працювати в новому уряді.