В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о назначении министра экономики

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104422 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107131 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109074 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107734 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 117226 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101766 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106001 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106787 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131684 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130501 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о назначении министра экономики

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о назначении министра экономики

Киев  •  УНН

 • 15244 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду проект постановления о назначении на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко, сообщает УНН.

Проект постановления о назначении Петрашко И.Р. на должность Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины зарегистрирован в ВР 16 марта под номером 3226.

Как сообщал УНН, 17 марта ВР планирует собраться на внеочередное заседание на котором планирует рассмотреть, в первую очередь, защитные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Однако, народные депутаты также сообщали о планах рассмотрения кадровых вопросов, в том числе и назначения Генпрокурора. Президент Зеленский уже официально внес в Раду постановление на этот пост — Ирину Венедиктову.

Напомним, 4 марта Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект постановления о увольнении Алексея Гончарука с должности Премьер-министра Украины, тем самым поддержала отставку всего правительства. С этим правительством ушел и бывший глава ведомства Тимофей Милованов.

Позже стало известно, что Милованов отказался работать в новом правительстве.

Украинские Национальные Новости

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