Петраков охарактеризував збірну Казахстану перед матчем з Україною: команда зі своїми козирями

За словами Петракова, він вже має повну інформацію про Казахстан, який має власні козирі у грі.

Цитата:

"Мені надіслали інформацію про цю команду ще 10 серпня. Я дивився її матчі. Подивився поєдинки з Україною, Північною Македонією, Францією. У нас ніколи не було недооцінки суперника. Казахстан — дисциплінована, навчена команда, зі своїми козирями. Я вже зробив для себе деякі висновки. Ми з помічниками все обговоримо. У мене є компетентні люди — Володимир Лазаренко та Авраам Кампомар, які будуть робити аналітику й розбір ігор", - підкреслив Петраков.

Також наставник додав, що втрачати очки у майбутніх п'яти іграх відбіркового циклу збірній України неможна.

Доповнення

1 вересня збірна України в черговому матчі відбіркового циклу на ЧС-2022 зіграє з Казахстаном.