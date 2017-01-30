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Петиція про скасування візиту Д.Трампа до Британії набрала вже більше мільйона підписів

Петиція про скасування візиту Д.Трампа до Британії набрала вже більше мільйона підписів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Петиція на сайті уряду Великої Британії із закликом відмінити візит президента США Дональда Трампа до Великої Британії за запрошенням королеви Єлизавети ІІ, вже набрала більше 1 мільйона підписів, передає УНН з посиланням на The Independent.

“Добре задокументовані женоненависництво і вульгарність Трампа позбавляє його права бути прийнятим Її Величностю Королевою або Принцом Вельським. Тому протягом терміну президентства Дональда Трампа не слід запрошувати його до Великобританії з офіційним державним візитом”, — йдеться в петиції.

При цьому на Даунінг стріт у прем’єра Великої Британії Т.Мей не забарилися з відповіддю і зазначили, що ця позиція ніяк не може бути змінена, бо “запрошення вже передано і він його прийняв”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Т.Мей засудила указ Д.Трампа щодо біженців.

Петиція з’явилася у відповідь на тимчасову заборону Д.Трампом на в’їзд до США представників мусульманських країн, зокрема, Іраку, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену.

Нагадаємо, 29 січня у Британії зареєстрована петиція проти прийому Д.Трампа королевою Єлизаветою ІІ.

Як повідомляв УНН, 27 січня президент США прийняв запрошення королеви Єлизавети ІІ відвідати Велику Британію.

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