Петиция об отмене визита Д.Трампа в Британию набрала уже более миллиона подписей

"Хорошо задокументированное женоненавистничество и пошлость Трампа лишает его права быть принятым Ее Величеством Королевою или принцем Уэльским. Поэтому в течение срока президентства Дональда Трампа не следует приглашать его в Великобританию с официальным государственным визитом ", - говорится в петиции.

При этом на Даунинг стрит у премьера Великобритании Т.Мей не замедлили с ответом и отметили, что эта позиция никак не может быть изменена, так как "приглашение уже передано и он его принял".

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Петиция появилась в ответ на временный запрет Д.Трампом на въезд в США представителей мусульманских стран, в частности Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Напомним, 29 января в Великобритании зарегистрировано петиция против приема Д.Трампа королевой Елизаветой II .

Как сообщал УНН, 27 января президент США принял приглашение королевы Елизаветы II посетить Великобританию.