Першоквітнева "Гуморина-Джавеліна" в Одесі проходить у "військовому" форматі
Київ • УНН
ОДЕСА. 1 квітня. УНН. 1 квітня в Одесі замість традиційного святкування Гуморини відбувається військова "Гуморина-Джавеліна", передає УНН.
Напередодні у мерії заявили, що у місті відзначать 1 квітня у форматі, який продиктований війною, загибеллю тисяч українців. Заходи розпочалися вранці з залізничного вокзалу флешмобом "Валіза-вокзал-росія".
З 12:00 до 16:00 проходить благодійний онлайн-марафон на підтримку ЗСУ, його хедлайнери – Коля Серга та Олег Скрипка.
"Гумор для нас - це привід перебувати в бойовому дусі", - сказав, відкриваючи марафон, міський голова Геннадій Труханов.
2 квітня відбудеться арт-виставка воєнної сатири.
Гуморина – фестиваль гумору та сатири – вперше пройшов в Одесі 1 квітня 1973 року. Назву вигадав літсекретар Михайла Жванецького Олег Сташкевич. Фестиваль проводиться щороку. У 2020 та 2021 роках у зв'язку з карантином гуморина проводилася в режимі онлайн "Гуморина на відстані".
Починаючи з 24 лютого, на території Одеської області завдано понад сотню ракетних ударів. Зруйновано об'єкти на території обласного центру, а також населених пунктів у різних районах регіону. За даними ОВА, ймовірність ракетної атаки з російських кораблів у Чорному морі по Одесі та області залишається високою. За даними командування "Південь", кораблі рф продовжують маневрувати поблизу узбережжя регіону.