Первоапрельская "Юморина-Джавелина" в Одессе проходит в "военном" формате

Накануне в мэрии заявили, что в городе отметят 1 апреля в формате, который продиктован войной, гибелью тысяч украинцев. Мероприятия начались утром с железнодорожного вокзала флешмобом "Чемодан-вокзал-россия".

С 12:00 до 16:00 проходит благотворительный онлайн-марафон в поддержку ВСУ, его хедлайнеры - Коля Серга и Олег Скрипка.

"Юмор для нас - это повод находиться в боевом духе", - сказал, открывая марафон, городской голова Геннадий Труханов.

2 апреля состоится арт-выставка военной сатиры.

Юморина – фестиваль юмора и сатиры – впервые прошел в Одессе 1 апреля 1973 года. Название придумал литсекретарь Михаила Жванецкого Олег Сташкевич. Фестиваль проводится ежегодно. В 2020 и 2021 годах в связи с карантином Юморина проводилась в режиме онлайн "Юморина на удаленке".

Начиная с 24 февраля по территории Одесской области нанесено более сотни ракетных ударов. Разрушены объекты на территории областного центра, а также населенных пунктов в различных районах региона. По данным ОВА, вероятность ракетной атаки с российских кораблей в Черном море по Одессе и области остается высокой. По данным командования "Південь", корабли РФ продолжают маневрировать вблизи побережья региона.