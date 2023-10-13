Перший крок до стандартизації турнікетів та бойових аптечок: у Міноборони створюють медичний департамент
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Міністр оборони України Рустем Умєров підписав наказ про створення медичного департаменту Міноборони. Це дозволить відомству почати здійснювати регуляторну функцію і провести стандартизацію турнікетів та бойових аптечок українських воїнів. Про це розповіла заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова, передає УНН з посиланням на Міноборони.
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«Міністр оборони України підписав наказ про створення медичного департаменту Міністерства оборони України», - повідомила Калмикова.
За її словами, це дозволить відомству почати здійснювати регуляторну функцію і провести стандартизацію турнікетів та бойових аптечок українських воїнів.
«Разом з тим ми опрацьовуємо із західними партнерами можливість швидкого рішення щодо підтвердження якості турнікетів, які виробляються в Україні, тими інституціями, які забезпечують дотримання якості в США», – сказала Калмикова.
Наразі в Збройних Силах України є затверджений перелік складових бойової аптечки, проте немає процедури та технічних засобів для того, щоб визначати їх якість.
Після впровадження стандартизації, аптечки та турнікети, які надійшли у військові частини від держави, будуть перевірені. Аптечки, які не відповідають стандартам, вилучать та замінять на якісні.
Доповнення
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