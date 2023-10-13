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Перший крок до стандартизації турнікетів та бойових аптечок: у Міноборони створюють медичний департамент

Перший крок до стандартизації турнікетів та бойових аптечок: у Міноборони створюють медичний департамент

Київ • УНН

 • 395180 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Міністр оборони України Рустем Умєров підписав наказ про створення медичного департаменту Міноборони. Це дозволить відомству почати здійснювати регуляторну функцію і провести стандартизацію турнікетів та бойових аптечок українських воїнів. Про це розповіла заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова, передає УНН з посиланням на Міноборони.

Цитата

«Міністр оборони України підписав наказ про створення медичного департаменту Міністерства оборони України», - повідомила Калмикова.

За її словами, це дозволить відомству почати здійснювати регуляторну функцію і провести стандартизацію турнікетів та бойових аптечок українських воїнів.

«Разом з тим ми опрацьовуємо із західними партнерами можливість швидкого рішення щодо підтвердження якості турнікетів, які виробляються в Україні, тими інституціями, які забезпечують дотримання якості в США», – сказала Калмикова.

Наразі в Збройних Силах України є затверджений перелік складових бойової аптечки, проте немає процедури та технічних засобів для того, щоб визначати їх якість.

Після впровадження стандартизації, аптечки та турнікети, які надійшли у військові частини від держави, будуть перевірені. Аптечки, які не відповідають стандартам, вилучать та замінять на якісні.

Доповнення

Уряд дозволив бойовим медикам переливати кров на догоспітальному етапі.

МОЗ розширило перелік фахівців, які можуть проводити переливання донорської крові.

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