Перші призначення Президента можуть з’явитись сьогодні ввечері
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Перші кадрові укази Президента України можуть з’явитись сьогодні ввечері. Про це заявив журналістам радник Зеленського Андрій Богдан, передає кореспондент УНН.
“Рішення (щодо призначення голови АП) на даний момент не прийнято. Можливо перші кадрові укази з’являться сьогодні ввечері”, — сказав Богдан, відповідаючи на питання про те, чи призначать його керівником Адміністрації.
Він додав, що наразі є лише радником з юридичних питань Зеленського.