Перевізників на Київщині закликали знизити ціни на проїзд з 6 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Київська обласна державна адміністрація звернулася із закликом до автоперевізників з 6 лютого знизити вартість проїзду в громадському траснпорті до рівня, який передував різкому здорожчанню, передає УНН з посиланням на прес-службу облдержадміністрації.
"Закликаю автоперевізників з понеділка, 6 лютого, повернути вартість проїзду, яка передувала різкому здорожчанню в січні. Протягом тижня, до 13 лютого, працюватиме комісія з визначення обґрунтованої вартості проїзду, яка враховуватиме рівень платоспроможності населення, вартість палива та інших чинників, що впливають на вартість проїзду", - зазначив голова Київської ОДА Олександр Горган.
В обласній державній адміністрації зазначили, що третина працездатного населення Київщини постійно працює в столиці, і від цін на проїзд напряму залежить матеріально-економічний стан сімей.
В Київській ОДА також заначили, що створено робочу групу з вивчення обґрунтованості вартості проїзду та вже проведено низку зустрічей з транспортними підприємствами.
Нагадаємо, проїзд у приміських маршрутках Києва подорожчав на 20-30%.
Також нагадаємо, АМКУ доручив дослідити підвищення вартості проїзду на Київщині.