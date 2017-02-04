Перевозчиков Киевской области призвали снизить цены на проезд с 6 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Киевская областная государственная администрация обратилась с призывом к автоперевозчикам с 6 февраля снизить стоимость проезда в общественном транспорте до уровня, который предшествовал резкому подорожанию, передает УНН со ссылкой на пресс-службу облгосадминистрации.
"Призываю автоперевозчиков с понедельника, 6 февраля, вернуть стоимость проезда, которая предшествовала резкому подорожанию в январе. В течение недели, до 13 февраля, будет работать комиссия по определению обоснованной стоимости проезда, которая будет учитывать уровень платежеспособности населения, стоимость топлива и других факторов, влияющих на стоимость проезда", - отметил глава Киевской ОГА Александр Горган.
В областной государственной администрации отметили, что треть трудоспособного населения Киевской области постоянно работает в столице, и от цен на проезд напрямую зависит материально-экономическое положение семей.
В Киевской ОГА также отметили, что создана рабочая группа по изучению обоснованности стоимости проезда и уже проведен ряд встреч с транспортными предприятиями.
Напомним, проезд в пригородных маршрутках Киева подорожал на 20-30%.
Также напомним, АМКУ поручил исследовать повышение стоимости проезда в Киевской области.