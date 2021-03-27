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Переправляли сигарети в Угорщину: біля Чопа "накрили" чотирьох контрабандистів з безпілотником

Київ • УНН

 • 44383 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Поблизу Чопа прикордонники "накрили" чотирьох контрабандистів з безпілотником, які переправляли сигарети в Угорщину. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

Деталі

Прикордонники отримали повідомлення від мешканця села Червоне про те, що готується акція з переправки сигарет.
У ході спільних пошукових та оперативних заходів на околиці вищевказаного села незабаром було виявлено транспортний засіб марки "УАЗ", у якому перебували четверо осіб. Двоє з них не мали жодних документів, що посвідчують особу. Також в автомобілі знаходився пакунок з тютюновими виробами. Під час подальшого огляду прилеглої до місця виявлення автомобіля місцевості прикордонники знайшли безпілотний літальний апарат з конструкцію для його запуску та пристосуваннями для кріплення вантажу.

Оперативним підрозділом Чопського загону направлено повідомлення про виявлення кримінального правопорушення за ст.199 "Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів" та ст. 204 "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів" КК України.

Наразі тривають першочергові заходи щодо встановлення обставин правопорушення та з’ясування рольової участі осіб, причетних до вищевказаної протиправної відповідальності.

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