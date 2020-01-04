Перемога повернула "Вашингтону" лідерство в НХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. “Вашингтон Кепіталс” на чужому льоду завоював перемогу над “Кароліною Харікейнз” в матчі регулярного чемпіонату НХЛ, повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.
Столичним хокеїстам вдалося уникнути третьої поспіль поразки, яка могла трапитися з лідером регулярного чемпіонату вперше в сезоні.
“Вашингтон” вів 2:0 після 40 хвилин гри, але дозволив суперникові підібратися тільки на відстань однієї шайби (2:1 і 4:3). Як наслідок 4:3, а шайби у гостей записали до активу Панік, Кузнєцов, Еллер і Врана.
Примітно, що у першому періоді “Кароліна” перекидала суперника 18:7, але не забила жодного разу.
“Наші матчі з ними завжди так складаються: завзята боротьба, багато шансів. Сьогодні ми просто не змогли реалізувати свої моменти”, — сказав тренер “Харрікейнз” Рід Бріндамор.
Додамо, що “Вашингтон” набрав 61 очко і став лідером таблиці, обігнавши “Бостон” на 2 бали.