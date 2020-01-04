Победа вернула "Вашингтону" лидерство в НХЛ

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112265 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 115951 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 114413 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 129073 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105717 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108240 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108268 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131907 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130677 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Победа вернула "Вашингтону" лидерство в НХЛ

Победа вернула "Вашингтону" лидерство в НХЛ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 января. УНН. "Вашингтон Кэпиталс" на чужом льду завоевал победу над "Каролиной Харикейнз" в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.

Столичным хоккеистам удалось избежать третьего подряд поражения, которое могло случиться с лидером регулярного чемпионата впервые в сезоне.

“Вашингтон” вел 2:0 после 40 минут игры, но позволил сопернику подобраться только на расстояние одной шайбы (2:1 и 4:3). В результате 4:3, а шайбы у гостей записали в актив Паник, Кузнецов, Эллер и Врана.

Примечательно, что в первом периоде “Каролина” перекидывала соперника 18:7, но не забила ни разу.

“Наши матчи с ними всегда так складываются: упорная борьба, много шансов. Сегодня мы просто не смогли реализовать свои моменты”, — сказал тренер “Харрикейнз” Род Бриндамор.

Добавим, что “Вашингтон” набрал 61 очко и стал лидером таблицы, обогнав “Бостон” на 2 балла.

Украинские Национальные Новости

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