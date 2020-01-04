Победа вернула "Вашингтону" лидерство в НХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. "Вашингтон Кэпиталс" на чужом льду завоевал победу над "Каролиной Харикейнз" в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
Столичным хоккеистам удалось избежать третьего подряд поражения, которое могло случиться с лидером регулярного чемпионата впервые в сезоне.
“Вашингтон” вел 2:0 после 40 минут игры, но позволил сопернику подобраться только на расстояние одной шайбы (2:1 и 4:3). В результате 4:3, а шайбы у гостей записали в актив Паник, Кузнецов, Эллер и Врана.
Примечательно, что в первом периоде “Каролина” перекидывала соперника 18:7, но не забила ни разу.
“Наши матчи с ними всегда так складываются: упорная борьба, много шансов. Сегодня мы просто не смогли реализовать свои моменты”, — сказал тренер “Харрикейнз” Род Бриндамор.
Добавим, что “Вашингтон” набрал 61 очко и стал лидером таблицы, обогнав “Бостон” на 2 балла.