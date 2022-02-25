Переговори з Росією: в ОП кажуть, йде оцінка позицій та консультації з партнерами з боку Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Зараз йде оцінка позицій і консультації з партнерами щодо переговорів з Росією з боку Президента Володимира Зеленського. Про це УНН повідомив радник Голови ОП Олексій Арестович.
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Співрозмовник нагадав, що Президент у своїх заявах говорив, що він готовий до переговорів з Путіним, він хоче зупинити війну.
Він робив це з самого початку російської операції і "кілька разів йому дзвонив, але Путін не взяв трубку, він у фірмовій позі "я такий гордий, ви мене повмовляйте", говорить Арестович.
"Сам факт того, що вони заговорили про переговори показує, що кровушки ми їм підпустили. Вони зрозуміли, що не можуть досягти всіх своїх цілей військовим шляхом. Тому виникли переговори", - зазначив він.
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“В Офісі, як говорив Президент, ставляться до можливості переговорів позитивно, тому що будь-яка війна закінчується мирними переговорами рано чи пізно. Але, судячи з того, наскільки ми їх образили на полі бою, перспективи цих мирних переговорів з боку Росії почали збільшуватися дуже стрімко. Що таке переговори: сторони повинні вийти зі своїми позиціями. Зараз йде оцінка позицій і консультації з партнерами з боку Президента. Це лідери провідних країн світу, міжнародних організацій, країн-сусідів і так далі", — заявив співрозмовник.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.