Передмістя Миколаєва обстріляли з "Ураганів", за добу по області ще 9 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину, за минулу добу через ворожі атаки є ще 9 поранених, повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, пише УНН.
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"Під обстрілами Миколаївський та Баштанський райони - Широківська, Березнегуватська, Куцурубська громади. Загалом, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 9 людей", - написала Замазєєва у Telegram.
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Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич з посиланням на дані ОК "Південь" додав, що "у суботу, 11 червня, окупанти обстріляли з Ураганів передмістя Миколаєва". Наслідки атаки наразі з‘ясовують, зазначив Сєнкевич у Telegram.
"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 261 громадянин, що постраждав від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 78 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - відзначила також Замазєєва.
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На сьогодні лінія фронту проходить на відстані 20-30 км від Миколаєва.