"Передав документацію з особовими справами співробітників поліції Херсонщини": заступника гендиректора лікарні підозрюють у держзраді
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Заступнику генерального директора закладу охорони здоров’я з медичної частини Херсонської обласної дитячої лікарні повідомлено про підозру у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, інформує УНН.
Цитата
"За даними слідства, на початку березня підозрюваний, виконуючи обов’язки директора закладу охорони здоров’я, добровільно погодився на співпрацю зі співробітниками спецслужб рф та представниками окупаційної влади країни-агресора", - ідеться в повідомленні.
Деталі
Як зазначається, зловмисник з власної ініціативи повідомив представникам країни-агресора, що в архів дитячої лікарні передана на зберігання медична документація з картками та особовими справами співробітників Головного управління Нацполіції в Херсонській області. Після цього окупанти отримали доступ до конфіденційної інформації про співробітників поліції регіону.
Досудове розслідування здійснюється співробітниками Управління СБУ в Херсонській області. За вчинене підозрюваному загрожує ув’язнення строком 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо
Так званому "раднику голови днр" повідомлено про підозру за викрадення та побиття журналіста у Херсонській області.
Військовому коменданту гарнізону міста Самари збройних сил російської федерації заочно повідомлено про підозру через накази жорстоко поводитися із затриманими цивільними у Конотопі Сумської області.