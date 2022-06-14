"Передав документацію з особовими справами співробітників поліції Херсонщини": заступника гендиректора лікарні підозрюють у держзраді

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"За даними слідства, на початку березня підозрюваний, виконуючи обов’язки директора закладу охорони здоров’я, добровільно погодився на співпрацю зі співробітниками спецслужб рф та представниками окупаційної влади країни-агресора", - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, зловмисник з власної ініціативи повідомив представникам країни-агресора, що в архів дитячої лікарні передана на зберігання медична документація з картками та особовими справами співробітників Головного управління Нацполіції в Херсонській області. Після цього окупанти отримали доступ до конфіденційної інформації про співробітників поліції регіону.

Досудове розслідування здійснюється співробітниками Управління СБУ в Херсонській області. За вчинене підозрюваному загрожує ув’язнення строком 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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