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"Передал документацию с личными делами сотрудников полиции Херсонской области": заместителя гендиректора больницы подозревают в госизмене

Киев • УНН

 • 167620 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Заместителю генерального директора учреждения здравоохранения медицинской части Херсонской областной детской больницы уведомлено о подозрении в совершении государственной измены в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, информирует УНН.

Цитата

"По данным следствия, в начале марта подозреваемый, исполняя обязанности директора заведения здравоохранения, добровольно согласился на сотрудничество с сотрудниками спецслужб рф и представителями оккупационных властей страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Детали 

Как отмечается, злоумышленник по собственной инициативе сообщил представителям страны-агрессора, что в архив детской больницы передана на хранение медицинская документация с карточками и личными делами сотрудников Главного управления Нацполиции в Херсонской области. После этого оккупанты получили доступ к конфиденциальной информации о сотрудниках полиции региона.

Досудебное расследование осуществляется сотрудниками Управления СБУ в Херсонской области. За совершенное подозреваемому грозит тюремное заключение сроком 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним 

Так называемому "советнику главы днр" уведомлено о подозрении за похищение и избиение журналиста в Херсонской области.

Военному коменданту гарнизона города Самары вооруженных сил российской федерации заочно уведомлено о подозрении из-за приказов жестоко обращаться с задержанными гражданскими в Конотопе Сумской области. 

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