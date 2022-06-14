"Передал документацию с личными делами сотрудников полиции Херсонской области": заместителя гендиректора больницы подозревают в госизмене
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Заместителю генерального директора учреждения здравоохранения медицинской части Херсонской областной детской больницы уведомлено о подозрении в совершении государственной измены в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, информирует УНН.
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"По данным следствия, в начале марта подозреваемый, исполняя обязанности директора заведения здравоохранения, добровольно согласился на сотрудничество с сотрудниками спецслужб рф и представителями оккупационных властей страны-агрессора", - говорится в сообщении.
Детали
Как отмечается, злоумышленник по собственной инициативе сообщил представителям страны-агрессора, что в архив детской больницы передана на хранение медицинская документация с карточками и личными делами сотрудников Главного управления Нацполиции в Херсонской области. После этого оккупанты получили доступ к конфиденциальной информации о сотрудниках полиции региона.
Досудебное расследование осуществляется сотрудниками Управления СБУ в Херсонской области. За совершенное подозреваемому грозит тюремное заключение сроком 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним
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