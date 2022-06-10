"Раднику голови днр" повідомили про підозру за викрадення журналіста на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Так званому "раднику голови днр" повідомлено про підозру за викрадення та побиття журналіста у Херсонській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
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За даними слідства, підозрюваний займаючи посаду так званого "радника голови днр" і керуючи незаконним збройним формуванням на території Каховського району Херсонської області, у змові з іншим представником окупаційної влади віддав наказ викрасти журналіста газети "Новий день" через його громадянську позицію і професійну діяльність.
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"12 березня 2022 року представники зс рф та учасники незаконного збройного формування, застосовуючи фізичну силу, затримали журналіста і перевезли його в приміщення раніше захопленого райвідділу поліції. Там потерпілого прикували кайданками до батареї, допитували, погрожували розправою, били та незаконно утримували впродовж тижня. Згодом його відпустили. Внаслідок таких дій журналіст отримав тілесні ушкодження різного ступеню", - ідеться в повідомленні.
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