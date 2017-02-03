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Перед засіданням Радбезу ООН щодо ситуації в Авдіївці бойовики обстріляли житлові райони міста - В.Єльченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Увечері, перед засіданням РБ ООН щодо ситуації в Авдіївці незаконні збройні формування продовжували обстрілювати житлові райони Авдіївки. Про це під час засідання РБ ООН заявив посол України при ООН Володимир Єльченко, передає УНН.

Перед засіданням Радбезу ООН щодо ситуації в Авдіївці бойовики обстріляли житлові райони міста - В.Єльченко

“До початку брифінгу ми отримали інформацію, що сили сепаратистів продовжили обстріли житлових районів Авдіївки з використанням систем артилерії високого калібру. Обстріляно кілька житлових будинків мали місце обстріли в місті Один із снарядів вибухнув поряд з тимчасової станцією теплопостачання, встановленою владою для встановлення тепла громадянам у мінусові температури,” — зазначив посол.

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Як повідомляв УНН, бойовики обстріляли пункти гуманітарної допомоги в Авдіївці, кількість жертв зросла до двох мирних жителів.

Нагадаємо, в окупованому бойовиками “ДНР” Донецьку увечері 2 лютого прогримів потужний вибух.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.

Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.

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