Перед заседанием Совбеза ООН по ситуации в Авдеевке боевики обстреляли жилые районы города - Ельченко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Вечером, перед заседанием СБ ООН по ситуации в Авдеевке незаконные вооруженные формирования продолжали обстреливать жилые районы Авдеевки. Об этом во время заседания СБ ООН заявил посол Украины при ООН Владимир Ельченко, передает УНН.
"До начала брифинга мы получили информацию, что силы сепаратистов продолжили обстрелы жилых районов Авдеевки с использованием систем артиллерии высокого калибра. Обстреляно несколько жилых домов имели место обстрелы в городе. Один из снарядов взорвался рядом с временной станцией теплоснабжения, установленной властями для установления тепла гражданам в минусовые температуры ", - отметил посол.
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Как сообщал УНН, боевики обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке, число жертв возросло до двух мирных жителей.
Напомним, в оккупированном боевиками "ДНР" Донецке вечером 2 февраля прогремел мощный взрыв.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.
Российская сторона в СЦКК 1 февраля предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке. После этого бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке, однако електротехников обстреляли.