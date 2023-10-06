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Пентагон поки не розглядає перекидання грошей з інших сфер на допомогу Україні - заступник міністра

Пентагон поки не розглядає перекидання грошей з інших сфер на допомогу Україні - заступник міністра

Київ • УНН

 • 691678 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Пентагон поки що не розглядає варіанти перекидання грошей з інших статей видатків на допомогу Україні, відомство зосереджене на питанні ухвалення нового бюджету на 2024 фінансовий рік, заявила в інтерв'ю Bloomberg перший заступник міністра оборона США Кетлін Гікс, пише УНН.

Деталі

Гікс сказала, що США мають варіанти продовження фінансування військової підтримки України, навіть якщо Конгрес не схвалить останню пропозицію адміністрації. При цьому вона зазначила, що "Пентагон поки що не розглядає можливість "перепрограмування" грошей, що виділяються на інші сфери, щоб компенсувати дефіцит".

"Це не те місце, де нам потрібно бути зараз, сьогодні, поки ми не зрозуміємо", як довго триватиме нинішня ситуація глухого кута в Конгресі, сказала вона. Наразі відомство зосереджено на ухваленні нового бюджету на 2024 фінансовий рік, а не на розробці та подальшому поданні запиту на перерозподіл раніше виділених доларів на видатки для України.

Доповнення

Останній транш допомоги для України був виключений з тимчасового плану видатків, ухваленого на вихідних, що викликало побоювання у Вашингтоні та серед союзників щодо того, наскільки сильною є підтримка продовження допомоги. Президент США Джо Байден у вівторок зателефонував лідерам Альянсу, щоб пообіцяти, що кошти будуть знайдені, і сказав, що невдовзі планує виступити з великою промовою, щоб викласти аргументи на користь підтримки громадськістю цієї допомоги.

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