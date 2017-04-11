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Пенсійна реформа не передбачає підвищення пенсійного віку - Прем'єр

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Пенсійна реформа не передбачатиме збільшення пенсійного віку. Про це під час підсумкової прес-конференції заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

"В пенсійній реформі, яку ми будемо пропонувати українському парламенту, немає жодного параметра про підвищення пенсійного віку", - сказав В.Гройсман.

За його словами, уряд знайшов інші механізми для підвищення пенсій у середньостроковій перспективі.

"Точно можу сказати вам наступне, коштів вистачить, дифіцит (ПФУ - ред.) ми можемо побороти, вона (пенсійна реформа - ред.) буде справедливою з точки зору пов'язування з внесками українських громадян до пенсійної системи", - сказав В.Гройсман.

За його словами, після прийняття українським парламентом закону про зміну пенсійної системи, 1 жовтня українські громадяни без будь-яких додаткових запозичень чи чогось іншого отримають підвищення пенсій.

Нагадаємо, у рамках пенсійної реформи уряд планує з 1 жовтня скасувати оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів.

Українські Національні Новини

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