Пенсійна реформа дозволить підвищити пенсії вже з 1 жовтня - В.Гройсман

"Я переконаний, що за наявності підтримки в українському Парламенті в 226 голосів, ми можемо до завершення цієї сесії - до 15 липня - проголосувати за основу і в цілому [проект реформи], і з 1 жовтня в країні усім підняти пенсії. Я розумію, як це зробити, і готовий за це нести відповідальність. Буду просити підтримки українських громадян і буду просити підтримки українського Парламенту", - наголосив Прем’єр-міністр.

Він додав, що цього року треба змінити ситуацію і припинити нарешті процеси, через які 80% українців отримують мінімальні пенсії.

Прем'єр наголосив, що значна частина пенсіонерів, які свого часу не сплачували жодної копійки до Пенсійного фонду, отримують сьогодні таку ж мінімальну пенсію, як ті пенсіонери, що платили внески до Пенсійного фонду і це несправедливо.

Він пояснив, що пенсійна реформа передбачає низку заходів, які дозволять вже за сім років повністю ліквідувати дефіцит бюджету Пенсійного фонду, який на сьогодні перевищує 140 млрд грн і є більшим за бюджет заходів безпеки і оборони на поточний рік.

Нагадаємо, що за словами В.Гройсмана, блокадники Донбасу допомогли Росії вкрасти українські підприємства.