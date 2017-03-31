Пенсионная реформа позволит повысить пенсии уже с 1 октября - В.Гройсман

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 57203 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106362 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163666 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120166 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118821 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113786 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105109 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107275 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103741 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155911 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пенсионная реформа позволит повысить пенсии уже с 1 октября - В.Гройсман

Пенсионная реформа позволит повысить пенсии уже с 1 октября - В.Гройсман

Киев  •  УНН

 • 12236 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется, что Верховная Рада примет правительственный проект пенсионной реформы в ближайшее время и в случае такого принятия Правительство сможет повысить пенсии украинцам уже с 1 октября, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"Я убежден, что при наличии поддержки в украинском парламенте в 226 голосов, мы можем до конца этой сессии - до 15 июля - проголосовать за основу и в целом [проект реформы], и с 1 октября в стране всем поднять пенсии. Я понимаю, как это сделать, и готов за это нести ответственность. Буду просить поддержки украинских граждан и буду просить поддержки украинского парламента", - подчеркнул Премьер-министр.

Он добавил, что в этом году надо изменить ситуацию и прекратить наконец процессы, через которые 80% украинцев получают минимальные пенсии.

Премьер подчеркнул, что значительная часть пенсионеров, которые в свое время не платили ни копейки в Пенсионный фонд, получают сегодня такую ​​же минимальную пенсию, как те пенсионеры, что платили взносы в Пенсионный фонд и это несправедливо.

Он пояснил, что пенсионная реформа предусматривает ряд мероприятий, которые позволят уже через семь лет полностью ликвидировать дефицит бюджета Пенсионного фонда, который сегодня превышает 140 млрд грн и является больше бюджета мер безопасности и обороны на текущий год.

Напомним, что по словам В.Гройсман, блокадники Донбасса помогли России украсть украинские предприятия.

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