Пенсионная реформа позволит повысить пенсии уже с 1 октября - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется, что Верховная Рада примет правительственный проект пенсионной реформы в ближайшее время и в случае такого принятия Правительство сможет повысить пенсии украинцам уже с 1 октября, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
"Я убежден, что при наличии поддержки в украинском парламенте в 226 голосов, мы можем до конца этой сессии - до 15 июля - проголосовать за основу и в целом [проект реформы], и с 1 октября в стране всем поднять пенсии. Я понимаю, как это сделать, и готов за это нести ответственность. Буду просить поддержки украинских граждан и буду просить поддержки украинского парламента", - подчеркнул Премьер-министр.
Он добавил, что в этом году надо изменить ситуацию и прекратить наконец процессы, через которые 80% украинцев получают минимальные пенсии.
Премьер подчеркнул, что значительная часть пенсионеров, которые в свое время не платили ни копейки в Пенсионный фонд, получают сегодня такую же минимальную пенсию, как те пенсионеры, что платили взносы в Пенсионный фонд и это несправедливо.
Он пояснил, что пенсионная реформа предусматривает ряд мероприятий, которые позволят уже через семь лет полностью ликвидировать дефицит бюджета Пенсионного фонда, который сегодня превышает 140 млрд грн и является больше бюджета мер безопасности и обороны на текущий год.
Напомним, что по словам В.Гройсман, блокадники Донбасса помогли России украсть украинские предприятия.