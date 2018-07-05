Пенсіонер розповсюджував дитячу порнографію на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Прокуратура Харківської області затвердила обвинувальний акт стосовно 69-річного чоловіка за зберігання та розповсюдження відеопродукції, що містить дитячу порнографію. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, передає УНН.
“Викрили пенсіонера у травні цього року через IP-адресу, з якої розповсюджувався заборонений контент. Відеоматеріали, що містять сцени дитячої порнографії, літній чоловік завантажив із заборонених інтернет-ресурсів та зберігав на одному з логічних дисків власного ноутбуку. Розповсюджував — через популярну файлообмінну програму”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, двоє вихідців з держави Кавказького регіону використували свою дочку для створення порнографічних відео.