Пенсіонер розповсюджував дитячу порнографію на Харківщині

“Викрили пенсіонера у травні цього року через IP-адресу, з якої розповсюджувався заборонений контент. Відеоматеріали, що містять сцени дитячої порнографії, літній чоловік завантажив із заборонених інтернет-ресурсів та зберігав на одному з логічних дисків власного ноутбуку. Розповсюджував — через популярну файлообмінну програму”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, двоє вихідців з держави Кавказького регіону використували свою дочку для створення порнографічних відео.