Пенсионер распространял детскую порнографию в Харьковской области

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 80198 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 111412 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 132392 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 139324 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 175752 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155179 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142466 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130597 просмотра

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7 марта, 08:52 • 186447 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118385 просмотра

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Пенсионер распространял детскую порнографию в Харьковской области

Пенсионер распространял детскую порнографию в Харьковской области

Киев  •  УНН

 • 11421 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Прокуратура Харьковской области утвердила обвинительный акт в отношении 69-летнего мужчины за хранение и распространение видеопродукции, содержащей детскую порнографию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает УНН.

“Раскрыли пенсионера в мае этого года через IP-адрес, с которого распространялся запрещенный контент. Видеоматериалы, содержащие сцены детской порнографии, пожилой мужчина загрузил из запрещенных интернет-ресурсов и хранил на одном из логических дисков собственного ноутбука. Распространял — через популярную файлообменную программу”, — говорится в сообщении.

Напомним, двое выходцев из государства Кавказского региона використували свою дочь для создания порнографических видео.

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