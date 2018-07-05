Пенсионер распространял детскую порнографию в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Прокуратура Харьковской области утвердила обвинительный акт в отношении 69-летнего мужчины за хранение и распространение видеопродукции, содержащей детскую порнографию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает УНН.
“Раскрыли пенсионера в мае этого года через IP-адрес, с которого распространялся запрещенный контент. Видеоматериалы, содержащие сцены детской порнографии, пожилой мужчина загрузил из запрещенных интернет-ресурсов и хранил на одном из логических дисков собственного ноутбука. Распространял — через популярную файлообменную программу”, — говорится в сообщении.
Напомним, двое выходцев из государства Кавказского региона використували свою дочь для создания порнографических видео.