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Пекін зафіксував сплеск випадків COVID-19 напередодні зимових Олімпійськх ігор

Пекін зафіксував сплеск випадків COVID-19 напередодні зимових Олімпійськх ігор

Київ • УНН

 • 14182 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. За останні чотири дні в Китаї було виявлено 119 випадків захворювання COVID-19 серед спортсменів та персоналу, які братимуть участь у зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

За вихідні було виявлено 37 нових випадків COVID-19 у неділю та 34 у суботу. За даними Reuters, 8 із них були спортсменами чи офіційними особами команд, які здали позитивний результат після прибуття в аеропорт у неділю.

Згідно з повідомленням на офіційному сайті Ігор, із загальної кількості інфікованих 28 були серед нових, що прибули в аеропорт, а решта 9 уже знаходилися в "замкнутому кільці", яке відокремлює персонал заходу від публіки.

Тим часом на материковому Китаї 30 січня було зареєстровано 58 нових випадків захворювання на Covid-19 порівняно з 81 днем ​​раніше, повідомив у понеділок національний орган охорони здоров'я.

Національна комісія охорони здоров'я у своєму щоденному бюлетені повідомила, що 40 нових випадків були місцевими інфекціями, а решта 18 – з-за кордону. З місцевих передач 24 були виявлені у місті Ханчжоу на східному узбережжі, 11 – у північному Тяньцзіні та три – у столиці Пекіні.

Число нових безсимптомних випадків, які Китай не класифікує як підтверджені, становило 52 в порівнянні з 65 днем раніше.

Додамо

Очікується, що в Іграх, що відбудуться з 4 по 20 лютого, візьмуть участь близько 3000 спортсменів, а також тренери, офіційні особи, представники федерацій та ЗМІ.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання Covid-19 на материковому Китаї нині становить 106 073 особи, а кількість загиблих – 4 636 осіб.

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