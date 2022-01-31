Пекин зафиксировал всплеск случаев COVID-19 накануне зимних Олимпийских игр

КИЕВ. 31 января. УНН. За последние четыре дня в Китае было выявлено 119 случаев заболевания COVID-19 среди спортсменов и персонала, которые будут участвовать в зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.