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Патрульні разом зі священиком врятували жінку від самогубства у Кропивницькому

Київ • УНН

 • 8591 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Кропивницькому патрульні врятували жінку, що хотіла покінчити життя самогубством. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Кропивницького, передає кореспондент УНН.

Патрульні разом зі священиком врятували жінку від самогубства у Кропивницькому

“У будинку на вулиці Драгоманова людина стоїть на піддашку між 12 і 13 поверхами”, — повідомили патрульним свідки.

Виклик надійшов у суботу, 19 листопада.

За вказаною адресою інспектори побачили жінку, що готувалася стрибати. Полісмени з рятувальниками вбігли до сусідньої квартири й почали переконувати жінку заспокоїтись та повернутись до приміщення. До них приєднався священик з церкви навпроти, що став свідком події та вирішив допомогти.

Доки тривала розмова з громадянкою, кілька патрульних із рятувальниками швидко й обережно відчинили двері до її квартири. Вони встигли саме вчасно — схопили жінку й втягли її до приміщення, перш ніж вона встигла накоїти лиха.

Про подію повідомили сина врятованої, а її саму госпіталізували до Київської міської клінічної психоневрологічної лікарні №1.

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