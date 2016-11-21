Патрульні разом зі священиком врятували жінку від самогубства у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Кропивницькому патрульні врятували жінку, що хотіла покінчити життя самогубством. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Кропивницького, передає кореспондент УНН.
“У будинку на вулиці Драгоманова людина стоїть на піддашку між 12 і 13 поверхами”, — повідомили патрульним свідки.
Виклик надійшов у суботу, 19 листопада.
За вказаною адресою інспектори побачили жінку, що готувалася стрибати. Полісмени з рятувальниками вбігли до сусідньої квартири й почали переконувати жінку заспокоїтись та повернутись до приміщення. До них приєднався священик з церкви навпроти, що став свідком події та вирішив допомогти.
Доки тривала розмова з громадянкою, кілька патрульних із рятувальниками швидко й обережно відчинили двері до її квартири. Вони встигли саме вчасно — схопили жінку й втягли її до приміщення, перш ніж вона встигла накоїти лиха.
Про подію повідомили сина врятованої, а її саму госпіталізували до Київської міської клінічної психоневрологічної лікарні №1.