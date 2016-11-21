Патрульные вместе со священником спасли женщину от самоубийства в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Кропивницком патрульные спасли женщину, которая хотела покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Кропивницкого, передает корреспондент УНН.
"В доме на улице Драгоманова человек стоит на навесе между 12 и 13 этажами", - сообщили патрульным свидетели.
Вызов поступил в субботу, 19 ноября.
По указанному адресу инспекторы увидели женщину, которая готовилась прыгать. Полицейские со спасателями вбежали в соседнюю квартиру и начали убеждать женщину успокоиться и вернуться в помещение. К ним присоединился священник из церкви напротив, который стал свидетелем события и решил помочь.
Пока длился разговор с гражданкой, несколько патрульных со спасателями быстро и осторожно открыли дверь в ее квартиру. Они успели как раз вовремя - схватили женщину и втянули ее в помещение, прежде чем она успела натворить бед.
О происшествии сообщили сыну спасенной, а ее саму госпитализировали в Киевскую городскую клиническую психоневрологическую больницу №1.