Патрулі ОБСЄ відновили роботу на Донбасі

"У зв'язку з трагічною подією вчора більшість патрулів луганської моніторингової команди були скасовані. Сьогодні ми відновлюємо патрулювання, хоча ми ввели певні обмеження на час оцінки ситуації", - заявив А.Далхауг.

Нагадаємо, напередодні всі патрулі місії ОБСЄ були відкликані з Донбасу.

Також нагадаємо, 23 квітня вранці загинув член СММ ОБСЄ під час патрулювання поблизу непідконтрольного уряду населеного пункту Пришиб у Луганській області. Один з бронеавтомобілів підірвався, ймовірно, на міні, в результаті чого загинув парамедик зі Сполучених Штатів, що працював з СММ ОБСЄ. Ще двоє членів патруля — з Німеччини та Чехії — відправилися в лікарню для медичного обстеження.