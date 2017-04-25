Патрули ОБСЕ возобновили работу на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Патрули луганской команды специальной мониторинговой миссии ОБСЕ возобновили работунав Донбассе после инцидента с подрывом автомобиля ОБСЕ в Луганской области. Об этом сообщил заместитель руководителя команды наблюдателей организации в Луганской области Арне Далхауг, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"В связи с трагическим происшествием вчера большинство патрулей Луганской мониторинговой команды были отменены. Сегодня мы возобновляем патрулирования, хотя мы ввели определенные ограничения на время оценки ситуации", - заявил А.Далхауг.
Напомним, накануне все патрули миссии ОБСЕ были отозваны из Донбасса.
Также напомним, 23 апреля утром погиб член СММ ОБСЕ во время патрулирования вблизи неподконтрольного правительства населенного пункта Пришиб в Луганской области. Один из бронеавтомобилей подорвался, вероятно, на мине, в результате чего погиб парамедик из Соединенных Штатов, который работал с СММ ОБСЕ. Еще двое членов патруля - из Германии и Чехии - отправились в больницу для медицинского обследования.