Патрули ОБСЕ возобновили работу на Донбассе

"В связи с трагическим происшествием вчера большинство патрулей Луганской мониторинговой команды были отменены. Сегодня мы возобновляем патрулирования, хотя мы ввели определенные ограничения на время оценки ситуации", - заявил А.Далхауг.

Напомним, накануне все патрули миссии ОБСЕ были отозваны из Донбасса.

Также напомним, 23 апреля утром погиб член СММ ОБСЕ во время патрулирования вблизи неподконтрольного правительства населенного пункта Пришиб в Луганской области. Один из бронеавтомобилей подорвался, вероятно, на мине, в результате чего погиб парамедик из Соединенных Штатов, который работал с СММ ОБСЕ. Еще двое членов патруля - из Германии и Чехии - отправились в больницу для медицинского обследования.