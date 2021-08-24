Пашинян назвав останні дані про кількість загиблих солдат Вірменії під час конфлікту у Карабасі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Вірменська сторона за час військового конфлікту у Нагірному Карабасі втратила 3 773 військових, ще 243 пропали безвісті. Про це у вівторок в парламенті під час представлення нового складу уряду заявив прем’єр-міністр Нікол Пашинян, пише УНН.

Цитата

“Ми представляємо нову програму уряду у надзвичайній ситуації, коли у результаті агресії Азербайджану в Карабасі ми втратили 3 773 осіб, доля 243 залишається невідомою, частина полонених ще не повернулася на батьківщину”, — заявив він.

Конфлікт у Нагірному Карабасі

Ситуація у зоні конфлікту навколо Нагірного Карабаху загострилася 27 вересня 2020 року, в регіоні почалися активні бойові дії. 9 листопада того ж року було підписано тристоронню заяву президента Росії Володимира Путіна, президента Азербайджану Ільхама Алієва і прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, яка дозволила досягти повного припинення військових дій. Азербайджанська і вірменська сторони зупинилися на зайнятих позиціях, ряд районів перейшов під контроль Баку, а вздовж лінії зіткнення і Лачинського коридору розмістилися російські миротворці.

Обстановка на кордоні почала знову погіршуватися з 12 травня 2021 року. Тоді вірменське військове відомство заявило, що азербайджанські збройні сили в цілях коригування кордону намагалися провести певні роботи в одному з прикордонних районів Сюнікської області. З того часу обидві сторони періодично повідомляють про інциденти.

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