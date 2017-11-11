Парубій розраховує, що Рада наступного тижня розгляне в першому читанні Бюджет-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Спікер парламенту Андрій Парубій розраховує, що парламент наступного тижня розгляне у першому читанні проект Бюджету-2018 та законопроект про реінтеграцію Донбасу. Про це він заявив у коментарі журналістам під час з'їзду партії "Народний фронт", передає кореспондент УНН.
"Що стосується цих двох законів, то в обидвох випадках ми очікуємо на рішення комітетів", - зауважив керівник парламенту.
Спікер прогнозує, що Рада розгляне проект бюджету у першому читанні після обіду у вівторок 14 листопада.
"Що стосується законопроекту про реінтеграцію Донбасу, то я очікую, що у середу на комітеті буде завершено розгляд поправок, і ми зможемо вийти на голосування", - зауважив А.Парубій.
Як повідомляв УНН, 7 листопада у БПП заявили, що держбюджет на 2018 рік ще не готовий для першого читання.