Парубій розраховує, що Рада наступного тижня розгляне в першому читанні Бюджет-2018

"Що стосується цих двох законів, то в обидвох випадках ми очікуємо на рішення комітетів", - зауважив керівник парламенту.

Спікер прогнозує, що Рада розгляне проект бюджету у першому читанні після обіду у вівторок 14 листопада.

"Що стосується законопроекту про реінтеграцію Донбасу, то я очікую, що у середу на комітеті буде завершено розгляд поправок, і ми зможемо вийти на голосування", - зауважив А.Парубій.

Як повідомляв УНН, 7 листопада у БПП заявили, що держбюджет на 2018 рік ще не готовий для першого читання.