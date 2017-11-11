Парубий рассчитывает, что Рада на следующей неделе рассмотрит в первом чтении Бюджет-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Спикер парламента Андрей Парубий рассчитывает, что парламент на следующей неделе рассмотрит в первом чтении проект Бюджета-2018 и законопроект о реинтеграции Донбасса. Об этом он заявил в комментарии журналистам во время съезда партии "Народный фронт", передает корреспондент УНН.
"Что касается этих двух законов, то в обоих случаях мы ожидаем решения комитетов", - отметил руководитель парламента.
Спикер прогнозирует, что Рада рассмотрит проект бюджета в первом чтении после обеда во вторник 14 ноября.
"Что касается законопроекта о реинтеграции Донбасса, то я ожидаю, что в среду на комитете будет завершено рассмотрение поправок, и мы сможем выйти на голосование", - отметил А.Парубий.
Как сообщал УНН, 7 ноября в БПП заявили, что госбюджет на 2018 год еще не готов для первого чтения.