Парубий рассчитывает, что Рада на следующей неделе рассмотрит в первом чтении Бюджет-2018

"Что касается этих двух законов, то в обоих случаях мы ожидаем решения комитетов", - отметил руководитель парламента.

Спикер прогнозирует, что Рада рассмотрит проект бюджета в первом чтении после обеда во вторник 14 ноября.

"Что касается законопроекта о реинтеграции Донбасса, то я ожидаю, что в среду на комитете будет завершено рассмотрение поправок, и мы сможем выйти на голосование", - отметил А.Парубий.

Как сообщал УНН, 7 ноября в БПП заявили, что госбюджет на 2018 год еще не готов для первого чтения.