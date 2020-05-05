Парламентські вибори у Сербії перенесли на червень
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Парламентські й муніципальні вибори в Сербії, які були призначені на 26 квітня, відбудуться 21 червня. Про це після зустрічі з лідерами партій близьких до уряду заявив президент Сербії Александар Вучич, повідомляє видання "Радіо Свобода", передає УНН.
Він уточнив, що упродовж травня через запроваджені в зв’язку з пандемією коронавірусу обмеження будуть заборонені передвиборчі зібрання в закритих приміщеннях. Перебіг кампанії в червні залежатиме від епідеміологічних обставин, сказав Вучич.
Як пише видання, більшість опозиційних партій бойкотувала зустріч з главою держави. Їхні представники стверджують, що немає умов для вільних виборів, оскільки правляча коаліція, очолювана Прогресивною партією Вучича, контролює більшість засобів масової інформації, як електронних, так друкованих, та що ЗМІ під час надзвичайного стану проводять "шалену кампанію" проти всіх, хто піддає критиці політику уряду.
Президент Вучич в ході зустрічі заявив, що надзвичайний стан, який був запроваджений 15 березня, буде скасований 6 травня.
Станом на 4 травня, в Сербії на COVID-19 захворіли 9557 людини, померли 197.