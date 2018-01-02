Парламент Ізраїлю затвердив поправки до закону про Єрусалим

КИЇВ. 2 січня. УНН. Парламент Ізраїлю затвердив у вівторок поправку до “Основного закону про Єрусалимі”, згідно з якою для передачі будь-якої частини міста в рамках угоди про врегулювання потрібні голоси двох третин з 120 депутатів палати. Про це йдеться в поширеному тут повідомленні прес-служби ізраїльського парламенту, інформує УНН.