Парламент Ізраїлю затвердив поправки до закону про Єрусалим
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Парламент Ізраїлю затвердив у вівторок поправку до “Основного закону про Єрусалимі”, згідно з якою для передачі будь-якої частини міста в рамках угоди про врегулювання потрібні голоси двох третин з 120 депутатів палати. Про це йдеться в поширеному тут повідомленні прес-служби ізраїльського парламенту, інформує УНН.
“Кнесет (парламент Ізраїлю — Ред.), прийняв поправку до „Основного закону про статус Єрусалима“. Відтепер для передачі будь-якої частини Єрусалиму під іноземну юрисдикцію, в тому числі в рамках угоди про політичне врегулювання, буде потрібна більшість у 80 голосів депутатів Кнесету”, — йдеться в документі. Разом з тим саму поправку до закону про Єрусалим “можна скасувати більшістю в 61 депутатський голос”, додали у парламентському відомстві.
Як раніше повідомляло інформаційне агенство УНН, рішення Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю викликало хвилю протестів у різних країнах світу. На території Палестинської Автономії розпочалися масові акції протесту, які, у деяких випадках, набували насильницького характеру із зіткненням з ізраїльськими правоохоронцями та військовими. За останніми данними, четверо палестинців загинули, ще 800 людей зазнали поранень.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У відповідь на ракетний обстріл Ізраїль вразив табір ХАМАС у Секторі Гази
Ліга арабських держав назвала рішення США таким, що не має юридичної сили і закликала Америку відмовитися від нього. Не дивлячись на погрози президента США Дональда урізати фінансування країнам ООН через схвалення запропонованної резолюції ООН, яка б засуджувала визнання Вашингтоном Єрусалима столицею Ізраїлю, Генеральна Асамблея ООН у четвер, 21 грудня, підтримала резолюцію.
Слід зазначити, що обстріли ізраїльської території зі Смуги Гази помітно почастішали після рішення США визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Відповідальність за обстріли Ізраїль покладає на правлячий у секторі Газа ісламістський рух ХАМАС, вимагаючи від нього забезпечити дотримання режиму припинення вогню всіма палестинськими фракціями. За грудень по ізраїльській території було випущено близько 40 ракет, одна з них упала в середині місяця на дитячий сад в місті Сдерот, друга розірвалася, завдавши збитків припаркованим автомобілям на одній з вулиць цього міста, п’ять були перехоплені ВВС і ППО єврейської держави, ще одна впала на житловий будинок в прилеглих до сектору Газа районах. Про жертви в результаті всіх цих обстрілів повідомлень не надходило. Армія оборони Ізраїлю вразила у відповідь близько 40 військових постів і об’єктів ХАМАС в секторі Гази, унаслідок чого загинули щонайменше двоє палестинців, близько 30 отримали поранення.
Статус Єрусалима — одна з ключових проблем палестино-ізраїльського конфлікту. Ізраїльтяни зайняли східну частину міста під час війни 1967 року і наполягають, що Єрусалим є “єдиною і неподільною” столицею Ізраїлю. У свою чергу палестинці хочуть зробити східну частину міста столицею своєї держави.