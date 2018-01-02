Парламент Израиля утвердил поправки к закону об Иерусалиме

“Кнессет (парламент Израиля — Ред.), принял поправку к „Основному закону о статусе Иерусалима“. Теперь для передачи любой части Иерусалима под иностранную юрисдикцию, в том числе в рамках соглашения о политическом урегулировании, потребуется большинство в 80 голосов депутатов Кнессета”, - говорится в документе. Вместе с тем, саму поправку к закону об Иерусалиме “можно отменить большинством в 61 депутатский голос”, добавили в парламентском ведомстве.

Как ранее сообщало информационное агентство УНН, решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля вызвало волну протестов в разных странах мира. На территории Палестинской автономии начались массовые акции протеста, которые, в некоторых случаях, приобретали насильственного характера со столкновением с израильскими правоохранителями и военными. По последним данным, четверо палестинцев погибли, еще 800 человек получили ранения.

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Лига арабских государств назвала решение США таким, что не имеет юридической силы и призвала Америку отказаться от него. Несмотря на угрозы президента США Дональда урезать финансирование странам ООН в результате одобрения предложенной резолюции ООН, которая осуждает признание Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля, Генеральная Ассамблея ООН в четверг, 21 декабря, поддержала резолюцию.

Следует отметить, что обстрелы израильской территории из Сектора Газы заметно участились после решения США признать Иерусалим столицей Израиля. Ответственность за обстрелы Израиль возлагает на правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми палестинскими фракциями. За декабрь по израильской территории было выпущено около 40 ракет, одна из них упала в середине месяца в детский сад в городе Сдерот, вторая разорвалась, причинив ущерб припаркованным автомобилям на одной из улиц этого города, пять были перехвачены ВВС и ПВО еврейского государства, еще одна упала на жилой дом в прилегающих к сектору Газа районах. О жертвах в результате всех этих обстрелов сообщений не поступало. Армия обороны Израиля поразила в ответ около 40 военных постов и объектов ХАМАС в секторе Газа, в результате чего погибли по меньшей мере двое палестинцев, около 30 получили ранения.

Статус Иерусалима — одна из ключевых проблем палестино-израильского конфликта. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является “единой и неделимой” столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.