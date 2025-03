Папа Римський провів молитву під час меси у Ватикані

Сьогодні православні в усьому світі обходять страсну п’ятницю — найскорботніший день для християн.

Потім в римському Колізеї пройде Хресний хід за участю Папи Римського. Учасники ходу традиційно крокують навколо давньоримського амфітеатру і роблять 14 зупинок. Стільки ж зробив Ісус, піднімаючись на Голгофу до місця свого розп’яття.

Як повідомляв УНН, у Єрусалимі тисячі людей у страсну п’ятницю провели молитву за Україну.

Pope Francis lies on the ground to pray at a mass for the Celebration of the Lord’s Passion on #GoodFriday at St Peter’s Basilica #Vatican pic.twitter.com/WbPUdlrLj2

— AFP news agency (@AFP) 14 апреля 2017 г.