Папа Римский провел молитву во время мессы в Ватикане

Сегодня православные во всем мире обходят страстную пятницу - самый скорбный день для христиан.

Затем в римском Колизее пройдет Крестный ход с участием Папы Римского. Участники шествия традиционно идут вокруг древнеримского амфитеатра и делают 14 остановок. Столько же сделал Иисус, поднимаясь на Голгофу к месту своего распятия.

Как сообщал УНН, в Иерусалиме тысячи людей в страстную пятницу провели молитву за Украину.

Pope Francis lies on the ground to pray at a mass for the Celebration of the Lord's Passion on #GoodFriday at St Peter's Basilica #Vatican pic.twitter.com/WbPUdlrLj2

- AFP news agency (@AFP) 14 апреля 2017 г.