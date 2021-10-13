Pandora Papers: чилійському президенту загрожує імпічмент

Деталі

Прокурор Чилі заявив, що почне розслідування можливих звинувачень в корупції, пов'язаних з хабарництвом, а також податкових порушень, пов'язаних з продажем.

Серед них є документи, які описують операцію з продажу в 2010 році рудника Домінга, великого проекту з видобутку міді і заліза в Чилі. У той час Піньєра, бізнесмен-мільярдер, був на першому році свого першого президентського терміну.

Розслідування "Pandora Papers" викликали суперечки в Чилі. Продаж раніше був розглянутий і відхилений судами в 2017 році.

Депутат від лівої нижньої палати Хайме Наранхо, одного з ініціаторів процедури імпічменту, заявив, що Піньєра "відкрито порушив Конституцію... серйозно підірвавши честь нації".

Піньєра відкинув звинувачення і стверджує, що всі деталі контракту вже були розглянуті в досьє і ніяких порушень виявлено не було.

Протиріччя виникли напередодні президентських виборів і виборів до законодавчих органів, які відбудуться в листопаді.

Відповідно до чилійських законів, питання про імпічмент спочатку обговорює депутатська комісія, що складається з п'яти осіб.

Якщо вона вирішує дати хід конституційному звинуваченню, його виносять на розгляд Палати депутатів. Якщо пропозиція про імпічмент підтримає більшість членів нижньої палати, голосування по ньому також повинна буде пройти в Сенаті. Там для відставки глави держави конституційне звинувачення повинні підтримати дві третини законодавців, проте у чилійській опозиції без підтримки членів проурядового альянсу немає такої кількості сенаторів.

Для просування процесу імпічменту потрібно 78 голосів у нижній палаті депутатів.

Доповнення

Pandora Papers - розслідування Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, що розкривають офшорні операції за участю глобальних політичних і ділових діячів.

Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ), 3 жовтня опублікував витяги з документів "Досьє Пандори". Чилійське ЗМІ "Siper", що входить в ICIJ, на основі цих документів опублікувало статтю, в якій говориться, що в грудні 2010 року, під час першого президентського терміну Піньери, його сім'я продала частку в Dominga за 152 млн доларів. Частина угоди була проведена на Британських Віргінських островах . За твердженням видання, платіж був розбитий на три частини, виплата останнього з яких залежала від того, чи не оголосить уряд зону, де розташований рудник, заповідною.