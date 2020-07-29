Пандемія: ЗМІ повідомили про розповсюдження фейків про COVID-19 ексрозвідниками Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Люди, які працювали в російській розвідці, поширюють фейки про коронавірус, орієнтовані на американську аудиторію, на фоні наближення виборів президента, повідомило агентство Associated Press з посиланням на два джерела у владних структурах США, зазначає УНН.
Недостовірні повідомлення з’являються на трьох англомовних сайтах, уточнили вони. За словами одного з чиновників, на сайтах було опубліковано близько 150 статей, які викликають тривогу, в період між кінцем травня і початком липня. Вони стосувалися реакції на пандемію коронавірусу і, або підтримували Росію, або очорнювали США, відзначав співрозмовник.
За відомостями джерел, фейки про коронавірус поширюють два росіянина, що займали в розвідці високі посади.
Співрозмовники агентства також назвали сайт, зареєстрований в Росії, який використовував пандемію для просування антизахідних настроїв і поширював недостовірні дані. Це агентство InfoRos.ru, яке, крім свого, управляє сайтами Infobrics.org і OneWorld.press, повідомило АР. За даними джерел агентства, його публікації часто носять антиамериканський характер і активно поширюються через інші сайти для того, щоб приховати оригінальне джерело інформації і підвищити її легітимність.
Двоє людей, які керують InfoRos.ru — Денис Тюрін і Олександр Старинскій — раніше працювали в розвідці, повідомили джерела АР.
AP відзначає, що джерела не зв’язали безпосередньо ймовірне поширення фейків і президентські вибори в листопаді, проте згадує, що деякі публікації обмовляли на суперника Трампа, демократа Джо Байдена.
Додамо, що на даний момент кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом у світі перевищила 16,34 млн, збільшившись за добу більш ніж на 226 тис.