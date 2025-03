Пандемія: ВООЗ планує отримати від Данії інформацію про передачу коронавірусу від норок людям

“Нам відомо про повідомлення з Данії про те, що декілька людей заразилися коронавірусом від норок і що вірус має деякі генетичні зміни. Ми знаходимося в контакті з данською владою, щоб більше дізнатися про те, що трапилося”, — йдеться в повідомленні організації.

Як заявила в середу на прес-конференції в Копенгагені в режимі онлайн прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, “усі норки в Данії повинні бути вбиті”.

За її словами, у зв’язку з виявленням у норки мутировавшей інфекції, яка поширюється на людей і послаблює здатність до утворення антитіл, необхідні рішучі дії. В даний час зареєстровано 12 осіб з вірусом. Прем’єрка попередила, що він може поширитися не тільки на іншу частину Данії, але і на весь світ.

We are aware of reports from #Denmark of a number of people infected with coronavirus from mink, with some genetic changes in the virus. We are in touch with the Danish authorities to find out more about this event. # COVID19

