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Пандемія: ВООЗ планує отримати від Данії інформацію про передачу коронавірусу від норок людям

Київ • УНН

 • 13146 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) ознайомлена з повідомленнями про випадки передачі коронавірусу, що має генетичну мутацію, людям від норок в Данії. Організація має намір отримати додаткову інформацію з цього приводу у данської влади, випливає з зробленого у четвер запису в Twitter ВООЗ, пише УНН.

“Нам відомо про повідомлення з Данії про те, що декілька людей заразилися коронавірусом від норок і що вірус має деякі генетичні зміни. Ми знаходимося в контакті з данською владою, щоб більше дізнатися про те, що трапилося”, — йдеться в повідомленні організації.

Як заявила в середу на прес-конференції в Копенгагені в режимі онлайн прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, “усі норки в Данії повинні бути вбиті”.

За її словами, у зв’язку з виявленням у норки мутировавшей інфекції, яка поширюється на людей і послаблює здатність до утворення антитіл, необхідні рішучі дії. В даний час зареєстровано 12 осіб з вірусом. Прем’єрка попередила, що він може поширитися не тільки на іншу частину Данії, але і на весь світ.

We are aware of reports from #Denmark of a number of people infected with coronavirus from mink, with some genetic changes in the virus. We are in touch with the Danish authorities to find out more about this event. # COVID19

— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 5, 2020

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