Пандемия: ВОЗ планирует получить от Дании информацию о передаче коронавируса от норок людям

“Нам известно о сообщениях из Дании о том, что несколько человек заразились коронавирусом от норок и что вирус имеет некоторые генетические изменения. Мы находимся в контакте с датскими властями, чтобы больше узнать о случившемся”, — говорится в сообщении организации.

Как заявила в среду на пресс-конференции в Копенгагене в режиме онлайн премьер-министр Дании Метте Фредериксен, “все норки в Дании должны быть убиты”.

По ее словам, в связи с обнаружением у норки мутировавшей инфекции, которая распространяется на людей и ослабляет способность к образованию антител, необходимы решительные действия. В настоящее время зарегистрировано 12 человек с мутировавшим вирусом. Премьер предупредила, что он может распространиться не только на остальную часть Дании, но и на весь мир.

We are aware of reports from #Denmark of a number of people infected with coronavirus from mink, with some genetic changes in the virus. We are in touch with the Danish authorities to find out more about this event. #COVID19

