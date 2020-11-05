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Пандемия: ВОЗ планирует получить от Дании информацию о передаче коронавируса от норок людям

Пандемия: ВОЗ планирует получить от Дании информацию о передаче коронавируса от норок людям

Киев  •  УНН

 • 13136 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ознакомлена с сообщениями о случаях передачи коронавируса, имеющего генетическую мутацию, людям от норок в Дании. Организация намерена получить дополнительную информацию на этот счет у датских властей, следует из сделанной в четверг записи в Twitter ВОЗ, пишет УНН.

“Нам известно о сообщениях из Дании о том, что несколько человек заразились коронавирусом от норок и что вирус имеет некоторые генетические изменения. Мы находимся в контакте с датскими властями, чтобы больше узнать о случившемся”, — говорится в сообщении организации.

Как заявила в среду на пресс-конференции в Копенгагене в режиме онлайн премьер-министр Дании Метте Фредериксен, “все норки в Дании должны быть убиты”.

По ее словам, в связи с обнаружением у норки мутировавшей инфекции, которая распространяется на людей и ослабляет способность к образованию антител, необходимы решительные действия. В настоящее время зарегистрировано 12 человек с мутировавшим вирусом. Премьер предупредила, что он может распространиться не только на остальную часть Дании, но и на весь мир.

We are aware of reports from #Denmark of a number of people infected with coronavirus from mink, with some genetic changes in the virus. We are in touch with the Danish authorities to find out more about this event. #COVID19

— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 5, 2020

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