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Пандемія: мер Нью-Йорка розглядає можливіть навчання у школах під відкритим небом

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Навчання в школах Нью-Йорка в умовах пандемії може проводитися на відкритому повітрі. Як повідомив нью-йоркський телеканал NY1, таку думку висловив мер міста Білл де Блазіо на зустрічі з журналістами, пише УНН.

Пандемія: мер Нью-Йорка розглядає можливіть навчання у школах під відкритим небом

“Ми знаємо, що проведення занять на відкритому повітрі — ця ідея, яка дає результат, — зазначив він. — Таким чином відкривається багато можливостей”.

До наступної п’ятниці адміністрації шкіл міста повинні представити в міський департамент освіти плани по організації класів на відкритому повітрі. У них повинні бути вказані конкретні вулиці, парки та спортивні майданчики, де можна було б проводити заняття в умовах безпеки. Мер не уточнив, чи мають намір міська влада надати школам додаткове фінансування на придбання обладнання, необхідного для організації занять на відкритому повітрі, таких як намети і тенти. Раніше мер виступав проти такої форми навчання, посилаючись на погодні умови в Нью-Йорку.

Пропозиції про організацію занять на початку навчального року не в класах, а на відкритому повітрі, були висунуті в середині липня. Пропонувалося, зокрема, перекрити рух транспорту в окремих кварталах в період шкільних занять і дати можливість адміністрації шкіл встановлювати тенти на вулицях.

Раніше губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо неодноразово заявляв про те, що питання про припинення занять в разі виникнення спалаху коронавірусу повинні будуть приймати керівники окремих шкільних округів, зокрема для шкільного округу міста Нью-Йорка, де налічується 1 800 шкіл і 1,1 млн учнів, будуть встановлені більш жорсткі стандарти тестування на коронавірус. Там школи будуть закриті, якщо кількість виявлених на території округу випадків інфікування протягом семи діб перевищить 3%, в той час як для інших шкільних округів цей параметр встановлений на рівні 5%.

За інформацією Університету Джонса Хопкінса, який виробляє підрахунки на основі зведень американських властей, Всесвітньої організації охорони здоров’я та інших офіційних джерел, в США зафіксовано понад 5,71 млн випадків зараження коронавірусом, померли понад 176,9 тис. осіб. Найбільша кількість померлих — 32,8 тис. — зареєстровано в штаті Нью-Йорк.

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