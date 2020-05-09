Пандемія коронавірусу спричинила скасування волейбольної Ліги націй-2020

Початок Ліги націй-2020 був запланований на 19 травня 2020 роки для жіночих змагань і 22 травня 2020 роки для чоловічих. Спочатку FIVB оголосив про відстрочку заходів в березні 2020 року, щоб захистити здоров'я гравців і всіх учасників, сподіваючись визначити дату пізніше в цьому році.

Однак, з огляду на те, що ситуація з коронавірусом розвивається, організатори заходу спільно погодилися скасувати змагання цього року.

Відзначається, що в 2021 році турнір пройде з запланованим на 2020 складом учасників.