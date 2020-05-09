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Пандемія коронавірусу спричинила скасування волейбольної Ліги націй-2020

Київ • УНН

 • 12177 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. Міжнародна федерація волейболу (FIVB) оголосила про скасування Ліги націй-2020 через тривалу глобальну пандемію коронавірусу і її впливу на приймаючі міста, інформує УНН з посиланням на сайт FIVB.

Пандемія коронавірусу спричинила скасування волейбольної Ліги націй-2020

Початок Ліги націй-2020 був запланований на 19 травня 2020 роки для жіночих змагань і 22 травня 2020 роки для чоловічих. Спочатку FIVB оголосив про відстрочку заходів в березні 2020 року, щоб захистити здоров'я гравців і всіх учасників, сподіваючись визначити дату пізніше в цьому році.

Однак, з огляду на те, що ситуація з коронавірусом розвивається, організатори заходу спільно погодилися скасувати змагання цього року.

Відзначається, що в 2021 році турнір пройде з запланованим на 2020 складом учасників.

Українські Національні Новини

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